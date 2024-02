Napoli | il report da Castel Volturno | Politano recupera | terapie per Ngonge

Napoli, come sta Ngonge? Il report da Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildell’allenamento delha smaltito la botta,perin vista della sfida col Cagliari di domenica. CALCIO– Ilha ripreso gli allenamenti questa mattina al Centro Tecnico diin vista della sfida di campionato contro il Cagliari, in programma domenica alle 15 alla Sardegna Arena per la 26esima giornata di Serie A. Ilufficiale della società conferma le buone notizie su Matteo, che ha smaltito la botta subita contro il Barcellona.e lavoro personalizzato in palestra invece per Cyril: il belga resta in dubbio per la trasferta di Cagliari. Gli altri giocatori impegnati ieri ...