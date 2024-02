Napoli | il dirigente della Asl non gli cambia il medico di base e lui lo prende a calci e pugni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Voleva che unAsl disse il suodi. E quando questo gli ha opposto un rifiuto lo ha preso a. È successo a Marigliano in provincia di: un 67 enne aveva chiesto ad undel presidio di via Pontecitra di sostituirgli ildi. Quando ha saputo che non era possibile ha picchiato il dottore. La segretaria e il vigilante sono riusciti ad allontanare l’anziano e a dare l’allarme al 112. Il 67enne è scappato in auto ma i carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato per minacce e lesioni. Per la vittima 10 i giorni di prognosi. Leggi anche: Trovato morto il 73enne scomparso a Bolzano, sul corpo ferite da ...