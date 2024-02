Napoli | cosa serve per i quarti di Champions League 2024 | i risultati per passare il turno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilsi gioca la qualificazione aidia Barcellona: ecco iche servono agli azzurri perile il regolamento in caso di parità tra andata e ritorno. CALCIO– Ilsi gioca la qualificazione aidinella gara di ritorno contro il Barcellona al Camp Nou. Dopo il pareggio per 1-1 all’andata al Maradona, gli azzurri dovranno vincere in trasferta per proseguire il loro cammino nella massima competizione europea. Regolamento in caso di parità Da due anni, la regola del gol doppio in trasferta è stata abolita. Ciò significa che in caso di parità tra andata e ritorno, si giocano i tempi supplementari e, se necessario, i calci di ...