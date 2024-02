Napoli | Cannavaro duro su Kvaratskhelia | “Mancato rispetto ai compagni”

(Di giovedì 22 febbraio 2024)critica la reazione dial cambio in-Barça: “per iche entrano. Atteggiamento che dà fastidio”. CALCIO– Fabio, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime, ha criticato la reazione dial cambio in-Barcellona: “Devi avereanche per i tuoiche stanno entrando in campo e che si allenano ogni giorno come te”. L’ex difensore ha aggiunto: “Un allenatore nuovo magari vuole anche dare la possibilità a chi è più fresco. Questi atteggiamenti, per un allenatore, danno fastidio”. Parole dure dinei confronti del georgiano, apparso contrariato al momento della ...

