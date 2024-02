Napoli-Barcellona | Osimhen ritorna e segna Ma al Maradona finisce in parità

Napoli-Barcellona 1-1, le pagelle: Osimhen da campione, Anguissa che ritorno! Impatto super dei cambi, Calzona ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - Ilsalva la pelle nell'andata degli ottavi di Champions League contro il, strappando in rimonta un pareggio casalingo agli uomini di Xavi. Allo stadioè Lewandowski a portare avanti i blaugrana allo scoccare dell'ora di gioco, mentregli risponde a 15 minuti dal 90', rendendo un po' meno complicate le cose in vista del ritorno in terra catalana, in programma il 12 marzo. Inizia così con un pari europeo l'avventura di Francesco Calzona sulla panchina azzurra a pochi giorni dall'esonero di Mazzarri, il secondo stagionale optato dal presidente De Laurentiis dopo quello di Garcia. Nelle primissime battute di gara sono i blaugrana che fanno la partita, andando alla conclusione per due volte in pochi minuti con Yamal, prima impreciso e poi respinto attentamente da Meret. A cavallo di ...