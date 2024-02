Napoli-Barcellona | le considerazioni di Corbo e Sosa

Napoli-Barcellona (1-1) - Considerazioni Sparse

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il pareggio in Champions traè stato commentato così su Repubblica da Antonio: “I cambi rianimano la squadra, ne accelerano i ritmi, gli danno forza e autostima. Rivelando una condizione sufficiente per sperare nella serata e nella stagione.Anche Osimhen accompagna la squadra nella vibrante reazione, il bomber non ha perso memoria e tempismo in Africa, il gol è il suo mestiere e se ne ricorda in tempo. Anche senza di lui, uscito dopo il pari, tutto ilconferma con Lindstrom e il combattivo Simeone le luci che sembravano essersi spente. Ci voleva il terzo per ridare un tecnico senza complessi ad una panchina due volte violata”.: “Ildi Calzona…” Nel corso di ‘Azzurro Champions’ su Tele A, l’ex giocatore del...