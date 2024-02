Napoli-Barcellona | i giudizi di Modugno e Fedele

Napoli-Barcellona, il commento di Fabio Capello: "Ripartire dagli ultimi 20 minuti"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nella trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto Francesco, giornalista di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ieri ci sono state tracce interessanti; tracce di un lavoro ancora all’inizio, ma avviato da un ottimo gestore di uomini ed un grande conoscitore di tattica come Calzona, che è una sorta di tramite tra il passato e il futuro. In Slovacchia ha dimostrato di saper far giocare bene le sue squadre ed ottenere risultati. Portare la Slovacchia agli Europei non è cosa scontata”. Sono arrivati segnali… “Sono arrivati segnali incoraggianti, molto incoraggianti. Kvarstkhelia sbuffa, quando sostituito? Da tempo è consapevole di non riuscire ad esprimere il suo potenziale. Varie volte è sembrato insofferente, ma credo più verso se stesso che verso gli altri: il ragazzo è molto autocritico, alle volte si ...

