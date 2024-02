Napoli-Barcellona è il trionfo di sua maestà il risultato. Tutto il resto è noia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È stata una bella serata di calcio. Ed è stato particolarmente commovente che a contribuire a scriverla sia stato un allenatore che il buonismo giornalistico descrive come erede di Sarri e Spalletti. Una sorta di Bella Baxter, solo che invece del cervello di suo figlio morto, gli hanno fatto un impianto con le nozioni tattiche dei due toscanacci. In verità Calzona con Sarri si è lasciato male, non ci addentriamo sui perché e sui percome. La rottura risale all’ultimo anno di Sarri a. Calzona è un uomo che gode la fiducia di Aurelio De Laurentiis che pare abbia sacramentato ai quattro venti contro chi a novembre lo distolse dal pensiero calzoniano certo che la federazione gli avrebbe posto il veto. Ma allora le qualificazioni non erano concluse, quindi può essere che sarebbe andata così. Anche i rapporti con Spalletti andrebbero approfonditi. Ma il calcio chissà ...