Napoli-Barcellona | Di Lorenzo | “Partenza importante”

“Non posso dire molto ai ragazzi, ho visto dei progressi in entrambe le fasi di gioco. Siamo un po’ tristi dopo una partita in cui abbiamo regalato ...

Superlega, De Laurentiis al Maradona con Reichart di A22 per Napoli-Barcellona: Si tratta di Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports Management, la società fondata per "sponsorizzare e assistere" la creazione della nuova Superlega. Reichart prima della partita ha ...

Napoli-Barcellona 1-1, le pagelle: è tornato Osimhen, ma Cajuste è flop: Prende posizione in area, beffa Martinez che prova ad anticiparlo e poi colpisce come un killer. Un gol alla Osi. Spietato, una zampata. Esce un attimo dopo.

Xavi: "Sono triste, il risultato giusto era la vittoria del Barcellona": Il tecnico del Barcellona ha parlato dopo il pareggio contro il Napoli allo stadio Maradona: "La squadra mi è piaciuta sia in attacco che in difesa". Il Barcellona ha pareggiato per 1-1 contro il ...