Napoli-Barcellona 1-1 | Di Lorenzo | “Buona prestazione | Osimhen importante per noi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Giovanni Diha parlato ai microfoni di Prime Video subito dopo la fine di1-1, match d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. Il capitano dei partenopei ha fiducia in vista del ritorno in Catalogna: “Avevamo un allenamento e mezzo nelle gambe con il mister Calzona, abbiamo fatto unacontro una squadra che è piena di grandi giocatori – spiega – Siamo stati subito disponibili, il ritorno è aperto ma dovremo fare qualcosa in più. Ci prepareremo al meglio.” Ilha trovato il pari grazie al gol di Victor, il cui ritorno viene esaltato da Di: “E’ moltoper noi, è tornato con la testa giusta. Ci darà una mano così come Raspadori e Simeone. ...