Napoli-Barca 1-1 | si gioca la qualificazione Champions in Spagna

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildel neo tecnico Francesco Calzona pareggia 1-1 al Maradona con il Barcellona e mostra timidi segnali di ripresa, soprattutto dal punto di vista psicologico. Sotto di un gol al 15' del secondo tempo per una prodezza di Lewandowski, recupera grazie un ritrovato Osimhen al 30'. Il gol del nigeriano, al rientro dopo la Coppa d'Africa, è sembrato dare una scossa ai compagni che si sono riversati nella metà campo delalla ricerca del colpo del ko. Il ritorno inil prossimo 6 marzo con in palio la

Le scelte dei tecnici: Nonostante a fare la partita siano gli ospiti, il Napoli sembra in grado di reggere all’impatto di questo Barça a trazione anteriore. Le corse di Cancelo sulla sinistra causano parecchi problemi, come ...

Napoli-Barcellona 0-0: il Barça parte forte, il Napoli esce fuori nel finale del tempo: ripresa in corso: 51' - Lobotka prova il suggerimento in profondità per Osimhen che non riesce a controllare, era anche in fuorigioco l'attaccante del Napoli. Azione azzurra che si perde. 49' - GUNDOGAN! Altra ...

CHAMPIONS LEAGUE| Pari tra Napoli e Barça, Porto-Arsenal 1-0: In questo mercoledì di Champions League che archivia le gare d'andata degli Ottavi di Finale, il Napoli di Calzona strappa in casa un pari contro il Barcellona di Xavi, mentre nell'altra partita ...