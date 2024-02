Nail art da avere

Alla ricerca di una manicure femminile e audace? Arrivano le "Tortoise Nails" - unghie tartarugate in stile rétro-chic - Non solo moda e accessori: per il 2024, le trame animalier promettono un ritorno in grande stile anche sulle manicure. Tempo dunque di scegliere il manto più giusto in ... (iodonna)

Angelina Mango detta le nuove regole del makeup Gen Z - con trucco che disegna un cat eye nero e una nail art gioiello 3D - Dopo i beauty look luminosi e gipsy a Sanremo 2024, Angelina Mango si conferma nuova musa beauty Gen Z tornando in televisione (da Alessandro Cattelan) con un make up ... (iodonna)