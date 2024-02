Muore a Torino un 12enne dimesso poche ore prima dal pronto soccorso

Torino, 12enne muore dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Chivasso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - È morto a soli 12 anni all'ospedale infantile Regina Margherita di, dove è giunto ieri sera in condizioni gravissime. La vittima è Andrea Vincenzi, classe 2011, originario di Castiglione Torinese e giovane calciatore del Gassino San Raffaele. In attesa che l'autopsia chiarisca le cause del decesso, si sta cercando di ricostruire le ultime ore del ragazzo, che mercoledì si era recato aldell'ospedale di Chivasso per una sospetta polmonite. Andrea aveva quindi fatto ritorno a casa, dove ore dopo il quadro clinico si è aggravato. Quindi la corsa verso, l'arrivo in condizioni disperate e l'arresto cardiaco. Un'ora e qualche minuto in cui i medici del Regina Margherita hanno cercato di far ripartire il cuore del ragazzo, che ha smesso di battere pocodi mezzanotte. ...