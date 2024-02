Mugnano di Napoli | droga in una scatola di scarpe | arrestato

MUGNANO DI NAPOLI: droga nella scatola di scarpe, 20enne arrestato dai Carabinieri. Fondamentale il fiuto di Luna ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024)dinelladi, 20ennedai Carabinieri. Fondamentale il fiuto di Luna I Carabinieri della sezione operativa di Marano, insieme a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, hannoil 20enne A. M.. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 197 dosi di cocaina e 2 involucri della stessa sostanza ma ancora da tagliare. Fondamentale il supporto del cane antiLuna che ha fiutato lo stupefacente nascosto in unadi. M. è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere, ancora una volta, di detenzione dia fini di spaccio. Lo scorso novembre, infatti, era stato già...