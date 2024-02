Moviola Torino Lazio: l’episodio chiave del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024)arbitraledelvalido per il recupero della 21ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 21ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.DELAl 79? l’arbitro ha espulso per somma di ammonizioni Gila dopo un fallo su Zapata. Decisione corretta. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24