Moviola Rennes-Milan | l’episodio chiave del match

Moviola Rennes-Milan: fallo di Kjaer su Terrier, rigore per i padroni di casa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024)arbitraledelvalido per gli spareggi di Europa League 2023/2024 tradelladeltra, valido per per gli spareggi di Europa League 2023/2024. Dirige la sfida l’arbitro Pinheiro.50? Calcio di rigore per il. Contatto tra Kjaer e Terrier, con il francese che cade in area: Pinheiro giudica il contatto come falloso e, nonostante le proteste, indica il dischetto. 64? – Check del VAR per un possibile rigore per il: colpo di testa di Kolimueando e tocco di Jovic con il braccio. L’arbitro va a rivedere ...