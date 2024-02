MotoGp, Bastianini secondo in Qatar: un nuovo candidato al Mondiale?

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bologna, 22 febbraio 2024 – E se ci fosse anche Eneaa giocarsi il titolo 2024? Il pilota riminese ci è andato non molto lontano nel 2022, quando con la Ducati del Team Gresini vinse diversi gran premi e rimase in scia a Bagnaia e Quartararo fino a poche gare dal termine, poi il passaggio in Ducati ufficiale ma con la sfortuna di una caduta al primo appuntamento e una stagione tribolata tra acciacchi e rientri senza trovare feeling con la moto. Ma adesso si riparte da zero eha già mandato un segnale nei test a Losail dei giorni scorsi chiudendo alle spalle di Pecco Bagnaia, il quale ha abbassato di otto decimi il record della pole position di pochi mesi fa ad appannaggio di Luca Marini.veloce e avverte: “Si può ancora migliorare” 1’50”952 è lo straordinario tempo di Pecco Bagnaia a chiusura dei test ...

