Motivi della rottura tra Fedez e Chiara, le indiscrezioni: "Cosa c'è dietro"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Stamani Dagospia ha sganciato la bomba (poi confermata da Il CorriereSera)dei Ferragnez e adesso siti e trasmissioni tv stanno indagando sui possibilidi questa separazione. Oggi Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha cercato di far luce sulla vicenda ed ha riportato alcuni rumor sulle possibili ragioni che avrebbero portato alla fine del matrimonio diFerragni e. “Abbiamo indagato suiseparazione per capirec’èa questa favola che pare non avere un lieto fine. Pare checi sia l’ospitata di Marco Travaglio al podcast diMuschio Selvaggio. Dove il giornalista se n’è uscito con quella frase terribile su Wanna ...

Danilo Gallinari è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks . L'annuncio, i dettagli del contratto e lo stipendio del Gallo in questa nuova avventura in NBA: ... (fanpage)

Serie A: Torino-Lazio DIRETTA e FOTO: sono solo alcuni dei motivi per i quali il Toro è tornato a crederci seriamente per l'Europa. "Sappiamo che certi treni non passano ogni anno, vogliamo provare a regalare questa gioia enorme ai nostri ... ansa

L'emmerdeur. La pulizia etnica non va confusa con il genocidio: a costo di spalancare le porte della violenza e della barbarie. Lo stato turco, modernizzato sulle ceneri del Sultanato, ricacciò i greci nei loro territori europei e sterminò gli armeni che non ... huffingtonpost

Elezioni regionali, fuori sede penalizzati: Sono stati 3.000 nel 2022 i sardi che per motivi di studio o lavoro sono emigrati e sono costretti a far ritorno in Sardegna per poter votare. Una tendenza, quella dell’emigrazione, che purtroppo è in ... alguer