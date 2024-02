Mosca | ' Biden insulta Putin? Pensi a Hunter'

L'insulto pesante di Biden a Putin. Mosca: «Si vergogni, non è un cowboy»

"Spiava per Mosca" : così è finito in manette l'accusatore dei Joe e Hunter Biden - L'ex informatore dell'Fbi Alexander Smirnov che aveva accusato di corruzione il presidente Biden e suo figlio Hunter rivela dopo l'arresto di aver ricevuto informazioni ... (ilgiornale)

Alexander Smirnov - chi è la talpa dell?Fbi al servizio di Mosca. «Spinto dagli 007 ad infangare Biden» - Una montagna di bugie pilotate dagli 007 russi per indebolire il presidente Joe Biden e aumentare le possibilità di vittoria di Donald Trump alle presidenziali di ... (ilmessaggero)

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Biden insulta Putin : «Pazzo figlio di p...». Lecornu : «Mosca ha minacciato di abbattere aerei militari francesi» - Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Francia: le forze russe hanno minacciato di abbattere aerei militari nel Mar Nero. Medvedev: ... (corriere)

Russia: Medvedev, non abbiamo nessuno con chi parlare all'Ue: Per ora la Russia non ha nessuno con cui parlare nell'Ue, data la "mancanza di volontà" della maggior parte dei leader europei. E' ... agenzianova

Pilota russo disertore, gli 007 spagnoli: «Kuzminov ucciso ad Alicante da killer inviati da Mosca»: Con documenti falsi a nome di un cittadino ucraino di 33 anni, viveva senza protezione, nonostante la minaccia di "vendetta" da parte di Mosca che pesava su di lui, e i servizi segreti spagnoli, ... ilmattino

Guerra, la Francia: «Russia ha minacciato di abbattere aerei francesi sul Mar Nero». Ue: «Medvedev Gli serve assistenza mentale»: La Russia ha minacciato di abbattere gli aerei francesi sul Mar Nero mentre sono impegnati in azioni di pattugliamento dello spazio aereo internazionale. Lo ha affermato il ministro della Difesa ... ilmessaggero