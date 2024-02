Morto Stefano Gheller | il pioniere della legge sul fine vita in Veneto

È morto Stefano Gheller, paladino della lotta per il fine vita

Stefano Gheller, l'attivista per il fine vita non ce l'ha fatta. «Aveva avuto il via libera al suicidio assistito ma è morto di polmonite»: Stefano Gheller, 50enne affetto da una grave forma di distrofia muscolare, è morto nel pomeriggio del 22 febbraio all'ospedale di Bassano del Grappa, dopo alcuni giorni di ricovero per l'aggravarsi ... leggo

