Morto in Veneto Stefano Gheller: aveva avuto l’ok al suicidio assistito

(Di giovedì 22 febbraio 2024) E’nel pomeriggio all’ospedale di Bassano, dopo alcuni giorni di ricovero per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute,, il 50enne affetto da una grave forma di distrofia muscolare che per primoottenuto dalla sanità veneta l’autorizzazione al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Muore a 12 anni dopo essere stato dimesso dall'ospedale: TORINO, 22 FEB - Un ragazzo di 12 anni, Andrea Vincenzi, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Regina Margherita di Torino, dov'è arrivato in arresto cardiaco. Nelle ore precedenti, secondo ... messaggeroveneto.gelocal

E' morto Stefano Gheller, paladino della lotta per il fine vita: BASSANO DEL GRAPPA - Stefano Gheller, 51 anni, è morto oggi, 22 febbraio 2024 ... assistito e il suo riconoscimento nella legge per il fine vita, bocciata in Veneto nelle settimane scorse. ilgazzettino

E' morto Stefano Gheller, paladino della lotta per il suicidio assistito: BASSANO DEL GRAPPA - Stefano Gheller, 51 anni, è morto oggi, 22 febbraio 2024, in ospedale di Bassano: era malato di sclerosi laterale amiotrofica, una grave forma di distrofia muscolare. Gheller, ori ... msn