Morto in fabbrica, scatta l'indagine: macchinari sequestati

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Avellino ha aperto una indagine sulla morte di Domenico Fatigati, l’operaio manutentore di 52 anni che stamattina, poco dopo le otto, ha perso la vita all’interno dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino, dopo essere rimasto incastrato in uno nel reparto basamento motori. Le indagini coordinate dal procuratore capo, Domenico Airoma, sono state affidate al pm di turno Luigi Iglio. Posti sotto sequestro ilo e l’area dellain cui è avvenuto il mortale incidente. Domenico Fatigati, questo il nome della vittima, era originario di Acerra e lavorava per una ditta esterna con sede legale a Foggia. Sarebbe rimasto incastrato nelo durante un intervento di manutenzione. Sono stati i compagni di lavoro a lanciare ...