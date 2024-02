Morgan accusa Bugo: "Strumentalizza la giustizia, la denuncia non c'entra con la canzone"

Insulti, lite dietro le quinte, il risarcimento rifiutato: inizia la guerra in tribunale fra Bugo e Morgan: Il procedimento per diffamazione e violazione del diritto d'autore si è aperto a Imperia. Primo round andato male, fra nuove 'intemperie' in aula ... spettacoli.tiscali

Morgan vs. Bugo, una lite senza fine: la reazione alla prima udienza in tribunale: Dopo la prima udienza per l’accusa di diffamazione e danno all’immagine intentata da Bugo nei confronti di Morgan, questo ultimo ha voluto rispondere con una nota riguardo ciò che è stato detto in ... rumors

Ariston, lite con Morgan: al processo Bugo respinge scuse e soldi: IMPERIA. Il cantante Marco Castoldi in arte Morgan è comparso ieri davanti al giudice monocratico del tribunale di Imperia per le accuse di diffamazione del collega Cristian Bugatti, in arte Bugo. La ... informazione