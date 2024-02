Morbillo | malattia tra le più contagiose | ecco perché preoccupa aumento casi

Morbillo, è allarme: ecco perché preoccupa l'aumento dei casi

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – “L’deidi. Parliamo infatti di una delle malattie infettive piùin assoluto: da un caso se ne possono generare 16”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), che sulla nuova variante recentemente isolata precisa: “Come tutte le mutazioni virali deve essere in qualche modo seguita, ma non è quella a dimostrare l’aggressività della patologia. Non si tratta di una variante pericolosa in termini di salute pubblicacomunque controllata dall’immunità, sia naturale sia da vaccino”. In questo senso, dunque, “la variante non ha una particolare rilevanza. Abbiamo un problema in termini diagnostici ...