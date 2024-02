Mondragone | minacce e aggressioni per costringere a comprare droga | arrestati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 22 febbraio 2024)eddei confronti di un soggetto per costringerlo ada loro la. I fatti a, nel casertano. I due sono stati ristretti ai domiciliari per tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate. l’ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della locale stazione. Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata da un cittadino straniero il quale, premesso di essere stato tossicodipendente e di avere interrotto l’assunzione di droghe per problemi di salute, ha riferito di essere stato oggetto di condotte vessatorie da parte degli indagati, concretizzatesi infisiche e il furto di due biciclette, per costringerlo ad acquistare da loro sostanze ...