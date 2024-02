Mondo Convenienza, cambia appalto consegna a Campi Bisenzio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 - A partire dal 1 marzo la Società Geo Fm gestirà il servizio die montaggio mobili per conto dinel deposito di(Firenze), teatro nei mesi scorsi di una difficile vertenza con la società precedentemente titolare dell', Rl2. "Nei prossimi giorni il passaggio di consegne diventerà operativo - si legge in una nota di Geo Fm - garantendo continuità al lavoro del sito logistico di, un futuro solido ai dipendenti e competitività sul mercato alla committenza". Per Andrea D'Angelo, amministratore unico della società, lo sbarco arappresenta "un grande motivo di orgoglio e soddisfazione. E' anche la prova della volontà ...

