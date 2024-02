Modena-Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. Gli emiliani vanno a caccia dell’ultimo posto per i playoff, mentre i liguri cercano la salvezza.si giocherà domenica 25 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Braglia: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono ottavi con 34 punti ed arrivano da tre pareggi consecutivi. La squadra di Bianco cerchererà di difendere questa posizione, l’ultima per accedere ai playoff, dall’assalto del Bari che si sta avvicinando I liguri sono diciottesimi con 25 punti, a meno tre dalla salvezza diretta. La squadra di D’Anngelo è reduce da quattro risultati utili consecutivi che rappresentano un buon viatico per la permanenza in cadetteria LE...