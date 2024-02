Modena culla della lirica E arriva il festival del Belcanto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) di Stefano MarchettiNella nostra terra laè davvero passione, storia, anima. Lungo la via Emilia c’è la maggior concentrazione di teatri di tradizione in Italia, e sono tutti regnimusica e dell’opera. Queste ‘radici’ sono profonde a, la città che ha riunito alcune fra le più straordinarie voci del nostro tempo, Luciano Pavarotti e Mirella Freni, ‘fratelli di latte’, incantevoli protagonisti di migliaia di rappresentazioni in tutto il mondo, e con loro Raina Kabaivanska e Nicolai Ghiaurov che hanno sceltocome nuovo nido per la loro vita e la loro arte. E modenese è il maestro Leone Magiera, pianista e direttore d’orchestra, che ha coltivato il talento di Luciano e Mirella, amici d’infanzia, e li ha accompagnati nella carriera. Proprio sotto la Ghirlandina è ...