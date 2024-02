Mo | Smotrich chiede espansione insediamenti dopo sparatoria check point

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tel Aviv, 22 feb. (Adnkronos) – Il ministro delle Finanze israeliano Bezalelha chiesto l’approvazione di un piano per costruire nuove unità abitative negliisraeliani a Maale Adumim, nella Cisgiordania, e nelle aree vicine, in risposta allache ha ucciso una persona e ne ha ferite altre otto. ?Il grave attacco a Maale Adumim deve avere una risposta decisa in termini di sicurezza ma anche una risposta con degli?, ha scritto su X.“Chiedo che il primo ministro approvi la convocazione del consiglio superiore di pianificazione e approvi immediatamente i piani per migliaia di unità abitative a Maale Adumim e nell’intera regione”, ha detto. ?I nostri nemici sanno che qualsiasi danno a noi porterà a più costruzioni, più sviluppo e a un maggiore controllo ...