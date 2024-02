Miuccia Prada non si chiama così | il vero nome della Signora della moda italiana

Miuccia Prada: la nostra intervista a una designer speciale

Miuccia Prada - dal Partito Comunista all’impero del lusso. “È la mia più grande contraddizione” - Tra le donne più influenti del mondo, Miuccia Prada si è raccontata in un'intervista a Vogue. Poliedrica, colta e impegnata in cause sociali, sembra aver vissuto una ... (fanpage)

Lorenzo Bertelli (Prada): non vendiamo, più alleanze per la sostenibilità e per il made in Italy: «Non c’è contraddizione tra ambiente e crescita economica, le soluzioni ci sono, dobbiamo impegnarci a metterle in pratica — è convinto Lorenzo Bertelli, classe 1988, seconda generazione della ... corriere

Rumors Chanel-Prada, Lorenzo Bertelli: «Non vale la pena commentare»: In un’intervista con Corriere economia, l’head of corporate social responsibility del gruppo del lusso milanese ha così replicato all’ipotesi di una cessione ai francesi diffusa lo scorso mese da Il g ... milanofinanza

Il mercato secondario delle sneakers non va più come un tempo: I prezzi stanno diminuendo anche se i volumi di vendita sono gli stessi: c'entrano la fine delle Yeezy e del cosiddetto “scarcity marketing” ... ilpost