Mirko e Perla | tutta la verità sul bacio all’ultima diretta del “Grande Fratello”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) News tv. “Lo abbiamo fatto sotto le coperte”:svela tutto, cos’è successo con– Un altro capitolo della sagaBrunetti eVatiero. Il quasidella scorsa puntata ha fatto montare su tutte le furie i fan della coppia, che speravano in un ritorno di fiamma. Addirittura se ne è parlato anche a «Pomeriggio 5» da Myrta Merlino. Il giovane però ha svelato che qualcosa è successo: a detta dell’ex di “Temptation Island” unci sarebbe stato lontano dagli altri coinquilini. Ma facciamo un passo indietro… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, la lettera diper il suo compleanno Leggi anche: “”, fuori ...

Al Grande Fratello di nuovo protagonisti Mirko e Perla . Lui era rientrato per trascorrere qualche giorno nella casa con la ex, poi è uscito senza poter salutare ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello, Mirko vuota il sacco sul mancato bacio con Perla: “Ce lo siamo dati sotto le coperte”: Nella puntata di lunedì del Grande Fratello, Mirko Brunetti, dopo aver ammesso di voler dare una seconda possibilità alla storia d’amore con Perla si è ricongiunto con lei. Tra loro non sono mancati ... tag24

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi, finalista (10), Mirko Brunetti e Perla Vatiero basta (3), il rifiuto di Marco Maddaloni (1): Nomination difficilissime per i concorrenti del Grande Fratello hanno dovuto votare solo tra i veterani. I concorrenti non sanno però che lunedì prossimo non verrà ... leggo

Grande Fratello, Mirko Brunetti svela il motivo del "quasi bacio" con Perla Vatiero: «Abbiamo limonato sotto le coperte»: Mirko Brunetti e Perla Vatiero ... la saga. Il quasi bacio della scorsa puntata ha fatto storcere un po' il naso a tutti addirittura se ne è parlato anche a Pomeriggio 5. Mirko ... leggo