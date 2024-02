Minorenni in rete I limiti servono a proteggerli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Approvato alla fine dell’anno scorso il DECRETO LEGGE 159/23, MEGLIO NOTO COME DL CAIVANO perché fu emesso in seguito all’indignazione per le violenze inferte a due bambine da alcuni ragazzi poco più grandi, prevede una serie di restrizioni per tutelare iche navigano in. È previsto che i gestori dei siti web con materiali pornografici siano tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, ma i dati personali dei minori, generati durante l’attivazione delle applicazioni saranno strettamente protetti da qualsiasi forma di utilizzo a fini commerciali o di profilazione. Inoltre, in seguito anche all’entrata in vigore delle linee guida sui sistemi di protezione dei minori sul web individuate e approvate dall’AGCOM, Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, viene reso obbligatorio per legge l’uso del parental control su tutte le linee ...