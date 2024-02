Minacce di morte e aggressioni al suo ex | arrestata una 44enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn anno didie danni. Prima la separazione, poi la violenza. A metterla in atto una donna nei confronti del suo ex marito, fino a quando le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno immortalato l’ennesimo episodio di violenza. È accaduto a Pozzuoli dove i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un arresto in differita per atti persecutori nei confronti di una. L’ex marito della donna si è presentato in caserma e ha raccontato ai militari i maltrattamenti fisici e le vessazioni che ha dovuto subire in quest’ultimo anno. Le prove sullo smartphone dell’uomo con le chat contenenti diversedi. L’ultimo episodio nel pomeriggio quando la donna si è presentata nel negozio dell’uomo: prima ha ...