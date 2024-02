Milly Carlucci ha adocchiato la prima papabile concorrente per Ballando con le Stelle | è reduce da Sanremo

News su Marcell Jacobs, possibile concorrente di Ballando con le stelle 2021

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 22 febbraio 2024)attualmente è a lavoro per la realizzazione del suo nuovo show per Rai1 dal titolo L’Acchiappa Talenti, una produzione interna in sostituzione a quello che ormai era diventato un appuntamento fisso con Il Cantante Mascherato. Secondo il settimanale Oggi, però, avrebbe giàunaper la nuova edizione dicon le. La persona in questione non è famosa e lo è diventata con la recente partecipazione al Festival didove ha dimostrato di avere una bella personalità e di essere molto ironica che – in aggiunta all’avere anche una storia interessante alle spalle – l’ha resa di default interessante agli occhi di. Sto parlando di ...