Milleproroghe 2024 è legge | ok dal Senato con 93 sì | da taglio Irpef nei redditi agrari fino a 10mila € | a scudo penale fino a 72 anni per i medici | tutte le novità - PDF

Il Milleproroghe 2024 è Legge

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il decretocon l'ok del, dopo essere stato approvato la scorsa settimana in commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera, e tre giorni fa alla Camera. Arrivato il via libera definitivo da Palazzo Madama, che conferma la fiducia al governo con 93 voti fa

La Camera dei Deputati ha dato il via libera al Decreto Milleproroghe con 140 voti favorevoli, 69 contrari e 3 astenuti. Il testo, che ha ottenuto il consenso ... (quifinanza)

Milleproroghe , il decreto legge ha avuto il via libera definitivo dall'Aula del Senato . Le misure a favore degli agricoltori e quelle a favore dei medici ma ... (leggo)

Il decreto Milleproroghe 2024 è legge con l'ok del Senato , dopo essere stato approvato la scorsa settimana in commissione Affari costituzionali e Bilancio ... (ilgiornaleditalia)

Contratto a tempo determinato: novità dopo il Decreto Milleproroghe 2024: Il recente approvazione del Decreto Milleproroghe da parte della Camera dei Deputati lo scorso 19 febbraio 2024 segna un punto di svolta significativo per il mercato del lavoro. Con 140 voti a favore ... tag24

Decreto milleproroghe: i punti chiave e le ultime novità: Nel nuovo Focus di Norme e Tributi, in edicola martedì 27 febbraio, l’analisi delle parti più importanti del testo dopo le tante aggiunte in conversione ... ilsole24ore

Bonus Prima Casa torna con il Milleproroghe ma devi rispettare questa condizione: Il Bonus Prima casa torna attivo grazie al Milleproroghe. Per ottenerlo basta rispettare una sola condizione. Scopri qual è e come capire se rientri anche tu tra i fortunati. Buone notizie per chi ha ... designmag