Milano Fashion Week | il bon ton rivisitato di N21

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Eleganza, femminilità, contemporaneità. Alessandro Dell’Acqua ancora una volta non si smentisce e rimane fedele ai propri codici estetici frutto di memoria iconica, savoir-faire d’alta moda e visione estremamente contemporanea. La donna N. 21 è sempre affascinante nella sua eleganza seducente, apparentemente classicama che in realtà rifiuta i dettami obsoleti per imporre la propria personalità e la propria libertà d’espressione. Questa collezione ne è la prova, parte dal lavoro sartoriale d’atelier e dal guardaroba iconico per ricodificarne le dinamiche. Gonne e abiti apparentemente bon-ton sono in realtà pannelli assemblati, i tweed e i bouclé interpretano cappotti dal taglio maschile e tailleur che però rifiutano le regole del perbenismo, la stratificazione degli chiffon tenta invano di nascondere le intimità del corpo ma si impreziosiscono di pietre e ricami e le gonne, leggere, ...

