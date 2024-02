Milano Fashion Week | i volti di Etro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 febbraio 2024) C’era anche Angelina Mango, vincitrice assoluta del Festival di Sanremo, a seguire in prima fila la presentazione della collezione autunno inverno 2024-25 firmata. Lei, che proprio in una serie di abiti disegnati da Marco De Vincenzo, ha fatto il suo fortunato debutto sul palco dell’Ariston. Cosí come i Maneskin tre anni fa. Un viaggio nella musica che lascia spazio a una riflessione sul teatro antico, dove emozioni e caratteri erano sintetizzati e solidificati dalle maschere, cambiate in scena con il mutare degli stati d'animo. Le stesse maschere che hanno raccontato la storia di Ulisse e le sue tante avventure per tornare a casa si trovano sulla passerella come giganti relitti archeologici e oppure miniaturizzate come collane, orecchini, bracciali.questa stagione affronta un viaggio omerico. Il vento dello stretto della sua Messina, lo ...