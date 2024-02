Milan | Yacine Adli applaude Giroud | sempre in discussione ma lui…

Adli: "Zlatan mi ha detto: 'Taci e lavora, arriverà'. Mai avuto problemi con Pioli. Non ho mai mollato"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il centrocampista del, ha elogiato con parole importanti il compagno e attaccantemesso inma… Può dirsi il primo vero anno dial. Il centrocampista francese ex Bordeaux si è finalmente ritagliato uno spazio importante all’interno della squadra di Stefano Pioli. L’anno scorso solo 140 minuti in campo, tutt’altra cosa in invece in questa stagione conche si è saputo guadagnare la fiducia di compagni, allenatore e società. Nel, proprio con, è cresciuta la colonia francese. E proprio l’ex Bordeaux ha voluto elogiare il suo compagno di squadra, il 37enne attaccante Olivier, spendendo ...