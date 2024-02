Milan | stadio a San Donato | attese importanti novità Ecco di che si tratta

Stadio San Siro, incontro a Palazzo Marino tra Inter, Milan e il sindaco Sala

Milan - scetticismo su San Siro. Si va avanti per lo stadio a San Donato - Incontro tra Milan , Inter e Sala per San Siro. Resta scetticismo dai club. Ecco le ultime novità riportate da Tuttomercatoweb (pianetamilan)

Caso San Siro, Inter e Milan incontrano Sala: ipotesi ristrutturazione: Continua a tenere banco il futuro dello stadio Giuseppe Meazza. Nelle scorse settimane infatti Inter e Milan si sono mosse concretamente per abbandonare San Siro nel giro dei prossimi anni. Secondo ... footballnews24

Sky - Incontro tra club e Sala per San Siro: 35 minuti che non spostano la posizione dell'Inter: Un breve meeting, durato appena 35 minuti: un tempo troppo compreso per parlare in maniera appofondita dell'ipotesi di ristrutturazione di San Siro sulla bozza del progetto ... fcinternews

FCIN1908 / San Siro, Inter scettica: 3 mesi solo per il progetto. E c’è un’altra falsa partenza: La giornata di Inter e Milan è iniziata prima delle 9, con il vertice tanto atteso per discutere sulla possibile nuova virata sul progetto stadio. L’amministrazione ha messo sul tavolo la convinzione ... fcinter1908