Milan-Rennes 3-2 | il tabellino

Europa League, Rennes-Milan 3-2: il tabellino del match

I francesi battono 3-2 gli uomini di Pioli ma ad avanzare è proprio il Milan in forza del 3-0 dell’andata (6-3 il totale). Sugli scudi Bourigeaud che realizza ... (ilgiornale)

