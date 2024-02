Milan | Rafael Leao in Europa si esalta e Pioli…

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilsi prepara a scendere in campo contro il Rennes: Stefano Pioli si affida al solitoche insi… Ildi Stefano Pioli vuole mettersi alle spalle la brutta sconfitta contro il Monza in campionato. Per farlo c’è la possibilità di riscattarsi contro il Rennes nella gara di ritorno degli spareggi validi per l’accesso agli ottavi di finale dell’League. I rossoneri partono con un vantaggio di 3 goal visto il 3-0 rifilato alla squadra francese nella gara di andata a San Siro. Non bisogna, però, pensare di aver già superato il turno e, infatti, l’allenatore emiliano schiererà una formazione composta dai titolarissimi. Uno su tutti, che ancora una volta dovrà prendere in mano i compagni, ...

Milan - Rafael Leao : l’Italia non è razzista ma… - Nel suo libro “Smile” l’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato del tema del razzismo: l’Italia non è razzista ma… Rafael Leao ha denunciato attraverso il suo ... (dailymilan)

Milan - Alessandro Costacurta : Rafael Leao non è un campione ma… - Milan , l’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato di Rafael Leao definendolo un giocatore in fase di crescita… Rafael Leao , lo si può definire come un ... (dailymilan)

Verso Rennes-Milan: dove guardare il match in tv Sky o DAZN: La gara d'andata ha visto i rossoneri trionfare per 3-0 grazie alla doppietta di Loftus-Cheek ed il gol di Rafael Leao. Per tutta questa stagione saranno 'DAZN' e Sky'a trasmettere, ogni giornata dell ... ilmilanista

Probabili formazioni Rennes Milan/ Quote, possibile maglia per Musah (Europa League, 22 febbraio 2024): Probabili formazioni Rennes Milan: le quote per il pronostico e le scelte degli allenatori nella partita di ritorno dei playoff in Europa League. ilsussidiario

Europa League, dove vedere in tv le partite di Milan e Roma: Nel tardo pomeriggio il Milan va a Rennes per riprendersi dalla batosta di Monza, la Roma di Daniele De Rossi riceve il Feyenoord ripartendo dall’1-1 dell’anda. corriere