Milan ko in Francia ma agli ottavi | il Rennes vince 3-2

Il Milan vola agli ottavi di Europa League nonostante la sconfitta: al Rennes non basta il 3-2

(Di giovedì 22 febbraio 2024)) (ITALPRESS) – Unfragile in difesa ringrazia il 3-0 dell’andata e passa il turno, accedendodi Europa League, nonostante il ko per 3-2 maturato a. E’ uno scatenato Bourigeaud, autore di una tripletta, il migliore in campo di una sfida che vede andare a segno anche Jovic e Leao. Dopo meno di due minuti, si apre uno spazio invitante proprio per Leao sulla sinistra con il portoghese che salta secco un avversario e va al tiro con il sinistro, ma Mandanda salva in uscita. I padroni di casa concedono qualche ripartenza di troppo ai loro avversari, ma il rischio paga e all’11’ arriva il gol del vantaggio. Bourigeaud riceve palla dai 20 metri, se la sistema sul destro e batte Maignan con una precisa conclusione nell’angolino firmando l’1-0. Lo ...