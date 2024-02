MilanAtalanta | Lookman in dubbio Le ultime verso il bigmatch

Milan-Atalanta, Lookman in dubbio. Le ultime verso il big-match

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bergamo, 22 febbraio 2024 – L’Atalanta non ha ancora sciolto ilAdemolain vista del big match di domenica sera al Meazza contro il Milan. L’attaccante classe 1997 giovedì scorso è tornato dalla Coppa d’Africa con una caviglia dolorante per una distorsione rimediata nella finale contro la Costa d’Avorio. Nei primi tre allenamenti settimanali solo lavoro individuale e terapie per il 26enne cannoniere nerazzurro. Rimane comunque viva la possibilità di recupero dell’attaccante anglo nigeriano per la trasferta milanese, seppur in extremis, quanto meno per la panchina: decisivi saranno gli allenamenti di domani e di sabato mattina. Altrimenti si punta a recuperarlo per la successiva trasferta di mercoledì in casa dell’Inter., 7 gol e 3 assist in 18 presenze in campionato, assente a gennaio nella vittoria ...