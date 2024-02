Migranti, smentiti i gufi: dall’Albania il sì definitivo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Importante passo in avanti nella gestione dei flussi migratori, una delle priorità del governo guidato da Giorgia Meloni. Questa mattina il Parlamento albanese ha approvato l’accordo suicon l’Italia, che prevede il trasferimento in centri del Paese balcanico dei richiedenti asilo soccorsi da Roma in acque internazionali in attesa che vengano esaminate le loro domande d’asilo. Il via liberaè arrivato con 77 voti favorevoli: oltre ai 74 deputati del Partito Socialista del primo ministro Edi Rama, hanno votato a favore anche tre deputati del Partito per la Giustizia, l’Integrazione e l’Unità (Pdiu). Con buona pace die soloni. “Nessun Paese può risolvere da solo una sfida del genere”, ma può farlo “un’Europa più forte, coraggiosa, sovrana e fedele a se stessa”, le parole di Edi Rama in una nota diffusa dopo ...