Migranti | il Parlamento albanese dice sì all’accordo con l’Italia FdI | la sinistra se ne faccia una ragione

Migranti, Parlamento dell'Albania approva l'accordo con l'Italia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Accordo Italia-Albania sui, avanti tutta. Ildi Tirana ha approvato l’intesa con Roma, firmata lo scorso 6 novembre 2023 dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente Edi Rama. L’accordo per la costruzione di due centri in Albania dove trasferire isoccorsi dalin acque internazionali è passato con il sostegno di 77 deputati mentre l’opposizione ha boicottato il voto. Italia-Albania, ildi Tirana approva l’accordo Edi Rama affida ai social il suo commento soddisfatto. “Nessun Paese può risolvere da solo una sfida del genere. Ma può farlo un’Europa più forte, coraggiosa, sovrana e fedele a se stessa”,il presidente. “Siamo al fianco delscegliendo di agire come uno Stato membro ...