Mi hanno mostrato il corpo | ma ora mi ricattano | l' accusa della madre di Navalny

La madre di Navalny: «Mi hanno mostrato il corpo di mio figlio, ma ora mi ricattano per seppellirlo in...

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La donna, dopo numerose insistenze, sarebbe riuscita a vedere il cadavere del figlio solo ieri e costretta a firmare un certificato di "Morte per cause naturali". Poi la minaccia di infierire sul cadavere del dissidente se non verrà accettata una sepoltura in segreto