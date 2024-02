Metz-Lione | Ligue 1 | diretta tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è una partita valida per la ventitreesima giornata della1 e si gioca venerdì alle 21:00:tv,. Lo spettro della retrocessione continua ad aleggiare suldi Laszlo Boloni, che rischia di tornare in2 a distanza di un solo anno dalla promozione in massima serie. I Grenats, penultimi in classifica, non riescono più a vincere – l’ultimo successo risale a novembre – e in due mesi e mezzo hanno collezionato a malapena un punto, ottenuto due settimane fa nella sfida con il Marsiglia (1-1) al Velodrome. Sabaly del– IlVeggente.it (Lapresse)Da dimenticare, invece, l’ultima uscita in casa del Montpellier,concorrente per il ...