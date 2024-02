Meteo | peggioramento in atto | da stasera tanto maltempo sull’Italia

Meteo: repentino Peggioramento in atto, tra poche ore Pioggia e Neve in arrivo su queste regioni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le condizionistanno subendo un repentino deterioramento in tutta la penisola a causa dell'approccio di una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico che, in queste ore, sta facendo il suo…

La settimana si apre con l’alta pressione distesa tra Atlantico ed Europa occidentale ma una blanda saccatura in quota sta per fare il suo ingresso sul ... (feedpress.me)

Mattia Gussoni , meteorologo de IlMeteo.it, in esclusiva ai nostri microfoni: “Nei prossimi giorni il ritorno del maltempo. Ecco le zone maggiormente ... (notizie)

Meteo Palermo: weekend con la pioggia; la previsione di Giuliacci: Nel pomeriggio tempo molto nuvoloso ma ancora asciutto. In serata tempo in peggioramento, con la pioggia che tornerà a bagnare le strade cittadine. Ventoso per tiepidi venti meridionali. Temperature ... meteogiuliacci

Meteo, allerta gialla nel Lazio: temporale e vento forte in arrivo su Roma. Ecco dove, quando e quanto durerà: Temporale in arrivo a Roma. Il maltempo bagnerà l'ultimo weekend di febbraio. È attesa nel fine settimana una perturbazione atlantica che colpirà tutto il Lazio, con ... ilmessaggero

Meteo, previste piogge nel week end: poi tornerà la primavera anticipata: Cambia il tempo sulla città per una serie di perturbazioni atlantiche ... spazio ad ampie schiarite fin da sabato mattina ma verso sera è atteso un nuovo peggioramento con rovesci e temporali che ... agrigentonotizie