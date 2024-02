Mestre | 19enne accoltellato nel parco Hayez | operato d’urgenza | rischia di morire Caccia ai 2 aggressori

(Di giovedì 22 febbraio 2024)(Venezia), 22 febbraio 2024 – Un ragazzo di 19 anni è statonel: è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dell’Angelo dove è stato. La prognosi è riservata. Ilè un italiano con origini russe ed è stato raggiunto da un fendente allo sterno sferrato da due persone poi fuggite in auto. Cosa è accaduto Stando a quanto riferito dai testimoni, glisono fuggiti a bordo di un'Opel Astra. Sull'aggressione, avvenuta ieri intorno alle 18, indaga la Squadra mobile. È stato un passante ad allertare gli agenti dopo aver assistito all'accoltellamento. Il ragazzo è stato colpito al torace ed è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un ...

Accoltellamento a Mestre, in prognosi riservata il 19enne ferito: Si trova in rianimazione il 19enne di origini russe accoltellato ieri sera al parco Hayez di Mestre, ancora in prognosi riservata dopo l'intervento avvenuto all'ospedale All'Angelo per le ferite al to ... ansa

Mestre, 19enne accoltellato nel parco Hayez: operato d’urgenza, rischia di morire: Ora il 19enne è ricoverato in rianimazione e ancora in prognosi riservata dopo l'operazione al torace. Serviranno tra le 24 e le 48 ore per sapere se sarà fuori pericolo. Le indagini sono ancora in ... ilrestodelcarlino

Morto a San Stino, sabato 24 l’addio a Edoardo. Gli amici in corteo con le moto: Verranno celebrati a San Stino di Livenza sabato 24 febbraio alle 10.30 i funerali di Edoardo Bernardi, il 19enne morto in moto domenica 18 febbraio sulla famigerata provinciale San Stino - Caorle. Il ... tribunatreviso.gelocal