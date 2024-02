Memorie di Adriano, il libro di Marguerite Yourcenar diventa una serie tv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In produzione unatelevisiva basata sulla storia dell'ex imperatore romano. Uno dei più importanti romanzi sulla vita e la morte di un imperatore romano,didi, diventerà unatelevisiva. Il romanzo, pubblicato nel 1951, esplora la vita didalla sua infanzia fino alla sua ascesa alla guida dell'Impero Romano, e sarà adattato da Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega, che ha scritto sceneggiature per Nanni Moretti, Matteo Rovere, Marco Bellocchio e tanti altri. Con lui ci saranno Andrea Iervolino e Monika Bacardi di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, attualmente impegnata nella produzione del prossimo Cruel Intentions per Amazon Prime Video, con Sony Pictures e …